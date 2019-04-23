Шок на Филиппинах: тонны воды из бассейна пентхауса обрушились на людей - видео

В Интернете опубликовано видео разлива воды из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле.

Инцидент произошел из-за землетрясения в центральной части Филиппин. Подземные толчки были зафиксированы в 05.37 по времени UTC (08.37 мск) в 226,1 километре к юго-западу от города Себу.

Очаг располагался на глубине 86 километров.

Губернатор провинции Пампанга Лилия Пинеда сообщила о восьми погибших в результате землетрясения. Пять человек погибли после обрушения домов в муниципалитетах Порак и Лубао, еще три тела извлекли из-под обломков продуктового магазина.