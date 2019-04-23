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Французский спецназ

Стрельба в Лурде: французские силовики проводят спецоперацию

© AP Photo / Thibault Camus
Происшествия
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Начиная с 11 часов по местному времени (13 часов в Кишиневе), в районе вокзала слышатся выстрелы.

КИШИНЕВ, 23 апр  - Sputnik. Полицейский спецназ развернут в городе Лурд, департамент Верхние Пиренеи, сообщает онлайн-версия издания La Depeche.

Свидетели говорят, что многочисленные силовики окружили дом по улице Моцарта, вся зона оцеплена, слышны выстрелы.

​По некоторым сведениям, задержана семейная пара, проживающая в этом доме, внутри может оставаться их сын, который ведет огонь. Возможно, он удерживает заложников.

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