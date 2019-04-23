Стрельба в Лурде: французские силовики проводят спецоперацию

Начиная с 11 часов по местному времени (13 часов в Кишиневе), в районе вокзала слышатся выстрелы.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Полицейский спецназ развернут в городе Лурд, департамент Верхние Пиренеи, сообщает онлайн-версия издания La Depeche.

Свидетели говорят, что многочисленные силовики окружили дом по улице Моцарта, вся зона оцеплена, слышны выстрелы.

Plusieurs coups de feu à Lourdes, le Raid sur place https://t.co/wsGzIcGEgO — Ako edem (@AkoEdem) 23 апреля 2019 г.

​По некоторым сведениям, задержана семейная пара, проживающая в этом доме, внутри может оставаться их сын, который ведет огонь. Возможно, он удерживает заложников.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK