Гражданка Молдовы заставила пожилого итальянца включить ее в завещание

В Италии мошенники убедили итальянского пенсионера внести их имена в завещание. Злоумышленники действовали втроем.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. В Италии гражданка Молдовы, ее сын, а также адвокат предстали перед судом по подозрению в том, что они заставили 92-летнего итальянца включить их в завещание.

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Таким образом, злоумышленники должны были получить в качестве наследства три тысячи евро. Это мошенничество вскрылось еще в 2016 году, когда завещание было зачитано родственникам умершего.

О пенсионере известно, что он был владельцем отеля в небольшом городке. Когда он составлял завещание, наша соотечественница при помощи своего сына и адвоката добилась того, чтобы ее имя также было включено в документ.

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Дети мужчины обратились в суд, а 15 апреля этого года состоялось первое заседание по данному делу. Итальянские прокуроры потребовали для гражданки Молдовы, ее сына и адвоката по три года тюремного заключения.

Также сообщается, что ранее все трое подозреваемых были судимы за различные правонарушения.

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