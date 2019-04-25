Афера "по-молдавски": как в Израиле нещадно обворовывают банкоматы

Выходцы из нашей республики оставили криминальный след на израильской земле, теперь воровство денег с банковских карт "списывают" на них.

КИШИНЕВ, 25 апр - Sputnik. Исчезновение денег с банковских карт - явление распространенное во всем мире. Мошенники используют целый ряд методов и уловок, чтобы выпотрошить карту легковерного клиента банка, снимающего деньги в банкомате и не подозревающего, что ее пин-код может быть считан специальными устройствами.

Один из инцидентов, связанных с воровством средств с банковских карт, произошел в Нетании (Израиль). Клиенты одного из банков пожаловались, что с их счетов в последнее время стали исчезать крупные суммы денег. Как стало известно в среду, 24 апреля, сотрудники банка сообщили о происшествии в полицию и было начато расследование.

© Sputnik / Igor Zarembo Гражданин Молдовы был задержан в Подмосковье за кражу из банкомата

По данным следствия, мошенники использовали фальшивые банковские карты для обналичивания сумм, находящихся на них.

По свидетельству одной из пострадавших, она сняла всего 100 шекелей, а затем обнаружила, что на ее карте не хватает еще 3800 шекелей. Пропажу денег женщина обнаружила, проверяя свой счет через мобильное приложение.

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Как сообщил сотрудникам полиции еще один житель Нетании, потерявший в результате действий мошенников несколько тысяч шекелей, в момент снятия денег со счета, он находился на рабочем месте, а настоящая карта была у него в портмоне.

Эту серию финансовых преступлений жители списывают на граждан Молдовы. Это вызвано тем, что несколько лет назад в Нетании действовала преступная группировка, занимавшаяся кражами с банковских карт. Метод слежки за паролями карт был прост - рядом с цифровой панелью банкомата мошенники устанавливали мини-камеры, по записям которых легко узнавали пин-код.

Затем изготавливались фальшивые карточки с данными реальных счетов и секретными кодами. Их приезжие мошенники использовали для получения наличных.

Как обезопасить себя гражданам Молдовы

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: оправданы ли опасения многих наших соотечественников о том, что их деньги могут украсть с карт? Ответ на вопрос дал специалист в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Скимминг – это считывание данных с магнитной ленты, на которой есть все необходимое, чтобы провести определенные операции. Все технологии имеют период, когда они обновляются, и в банках меняют карточки, поэтому в это время скимминг бесполезен. Хотя карточки на магнитной ленте до сих пор есть", - утверждает собеседник.

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Эксперт также рассказал о том, как проверить, не был ли установлен скиммер на банкомат, с которого вы планируете снять деньги.

"Первое – это слишком большая толщина этой панели, а во-вторых, сам элемент, куда вставляешь карточку, он неразборный. А когда ставят эти устройства, их обычно приклеивают, и при небольшом усилии это можно увидеть, так как они начинают смещаться. В банках же такое не проходит", - отметил Константин Склифос.

Но, как подчеркивает эксперт, самым надежным способом обезопасить себя от мошенников является использование терминалов только в самих банках.

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