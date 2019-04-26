Шри-Ланка: три новых взрыва

В прошлое воскресенье по стране прокатилась волна из восьми взрывов, которые унесли 260 человеческих жизней.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Три взрыва произошли в пятницу в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.

Других подробностей инцидента не приводится.

© Ruptly / Associated Press Кровавая Пасха на Шри-Ланке - видео

Также стало известно, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали в том же городе под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников.

В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

В серии воскресных атак, согласно последним данным, погибли 40 иностранных граждан. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.

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