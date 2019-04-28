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Полиция США

Стрельба в синагоге в Калифорнии: что известно о ЧП

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Стрельба во время службы в синагоге произошла в субботу в американском городе Повэй (штат Калифорния). В результате один человек погиб, еще четверо пострадали, среди них дети и раввин Исорел Голстайн, сообщает РИА Новости.

Цветы и свечи в память о жертвах стрельбы в Крайстчерче
AP
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Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, 19-летнего Джона Эрнеста, и допрашивают его.

Преступление на почве ненависти

Мэр города Повэй Стив Воуз заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.

Происшествие прокомментировал и Дональд Трамп.

"Мои самые глубокие соболезнования семьям, которые пострадали... Похоже на преступление на почве ненависти...", - сказал он журналистам.

Соболезнования в связи с трагедией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге.

"Глубоко обеспокоен нападением на синагогу в Калифорнии, которое произошло в эту субботу во время пасхальной службы. Мы все должны сохранять единство в борьбе против антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейским сообществом во всем мире", - написал генсек ООН в Twitter.

​Канцлер Австрии Себастьян Курц шокирован стрельбой в американском штате Калифорния.

"Я шокирован атакой на синагогу в Сан-Диего в последний день иудейской пасхи. Мои сердечные соболезнования всем, кто пострадал. Нам нужно продолжать борьбу с антисемитизмом и защищать право всех исповедовать религию в безопасности", - написал Курц в Twitter.

​Письмо за несколько часов до нападения

Как сообщают СМИ, за несколько часов до стрельбы на одном из праворадикальных порталов было опубликовано письмо пользователем, назвавшего себя JohnTEarnest, что совпадает с именем подозреваемого, 19-лентнего Джона Эрнеста (John Earnest).

© REUTERS / STRINGER
Стрельба в Новой Зеландии: число погибших возросло до 49 человек
Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан, его допрашивают. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем.

По данным местной прессы, в письме указано, что автора "вдохновили" напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс и Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Кроме того, автор письма утверждает, что планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии. Письмо содержит множество антисемитских высказываний. Автор также заявляет, что не является сторонником президента США Дональда Трампа из-за его поддержки Израиля.

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