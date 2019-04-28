Стрельба в синагоге в Калифорнии: что известно о ЧП

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Стрельба во время службы в синагоге произошла в субботу в американском городе Повэй (штат Калифорния). В результате один человек погиб, еще четверо пострадали, среди них дети и раввин Исорел Голстайн, сообщает РИА Новости.
Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, 19-летнего Джона Эрнеста, и допрашивают его.
Преступление на почве ненависти
Мэр города Повэй Стив Воуз заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.
Происшествие прокомментировал и Дональд Трамп.
"Мои самые глубокие соболезнования семьям, которые пострадали... Похоже на преступление на почве ненависти...", - сказал он журналистам.
Соболезнования в связи с трагедией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге.
"Глубоко обеспокоен нападением на синагогу в Калифорнии, которое произошло в эту субботу во время пасхальной службы. Мы все должны сохранять единство в борьбе против антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейским сообществом во всем мире", - написал генсек ООН в Twitter.
I am deeply troubled by the attack on a synagogue in California this Saturday during a Passover service. We must all stand united against anti-Semitism and all forms of hatred. My thoughts are with the families of the victims and the Jewish community worldwide.— António Guterres (@antonioguterres) 28 апреля 2019 г.
Канцлер Австрии Себастьян Курц шокирован стрельбой в американском штате Калифорния.
"Я шокирован атакой на синагогу в Сан-Диего в последний день иудейской пасхи. Мои сердечные соболезнования всем, кто пострадал. Нам нужно продолжать борьбу с антисемитизмом и защищать право всех исповедовать религию в безопасности", - написал Курц в Twitter.
I am shocked about the attack on a #synagogue in #SanDiego on the last day of passover. My heartfelt condolences go to those affected. We need to continue fighting #antsemitism and protect the right of all to worship in #safety.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 28 апреля 2019 г.
Письмо за несколько часов до нападения
Как сообщают СМИ, за несколько часов до стрельбы на одном из праворадикальных порталов было опубликовано письмо пользователем, назвавшего себя JohnTEarnest, что совпадает с именем подозреваемого, 19-лентнего Джона Эрнеста (John Earnest).
По данным местной прессы, в письме указано, что автора "вдохновили" напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс и Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Кроме того, автор письма утверждает, что планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии. Письмо содержит множество антисемитских высказываний. Автор также заявляет, что не является сторонником президента США Дональда Трампа из-за его поддержки Израиля.
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