На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в причастности к терактам

Главные подозреваемые в причастности к терактам на Шри-Ланке: что о них известно.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах, которые произошли в стране в минувшее воскресенье - на католическую Пасху, сообщают местные СМИ.

Как уточняет пресса, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак. Их поймали после поступления информации о том, что подозреваемые прячутся в обувном магазине в районе Гампола.

Также задержаны водитель фургона, который привез их в Гамполу, и владелец магазина.

В воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике. По данным Минздрава страны, теракты унесли жизни 250-260 человек.

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Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как ранее заявлял президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

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