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В салоне самолета, архивное фото.

До трагедии оставались секунды - что попытался сделать пассажир в самолете

CC BY 2.0 / Phillip Capper / Air New Zealand Beech 1900D
Происшествия
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Итальянец попытался выйти из летящего самолета - от трагедии спасла бдительность бортпроводника.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Итальянец, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолета на высоте девяти километров, сообщили западные СМИ. 

"Он выглядел немного нервно и был одет в плотное пальто. Он пробыл в туалете около минуты", — описывают пассажиры мужчину, устроившего переполох на борту.

Самолет авиакомпании BlueBird Airways. Архивное фото
© Photo: Facebook / BlueBird Airways
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Выйдя из уборной, он подошел к двери аварийного выхода и попытался открыть ее. На него закричал один из членов экипажа, а пассажиры начали плакать от страха.

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После этого несколько мужчин схватили его и усадили в кресло. Они удерживали его до приземления рейса в Пизе, где передали дебошира полиции. Им оказался мужчина тридцати лет из Италии.

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Теги:
инциденты, пассажир, самолет
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