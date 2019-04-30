Мнение эксперта: пожар на Ровенской АЭС не угрожал безопасности населения

Как заявил специалист, на Ровенской АЭС действуют энергоблоки с советскими реакторами ВВЭР-440, проекты которых позволяют обеспечивать безопасность при происшествиях.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Возгорание в трансформаторе на Ровенской АЭС не создавало никаких рисков для населения: проекты энергоблоков, действующих на этой атомной станции, позволяют обеспечить их безопасность. Об этом заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

"На Ровенской АЭС действуют энергоблоки с советскими реакторами ВВЭР-440. Проекты этих энергоблоков позволяют обеспечивать безопасность при происшествиях такого рода", - сказал он.

Как добавил эксперт, произошедшее "безопасности населения никоим образом не угрожало".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на областное управление госслужбы по ЧС сообщили, что произошло возгорание трансформатора на третьем энергоблоке Ровенской АЭС, блок был отключен от сети.

Трансформатор загорелся в понедельник в 21.07, ликвидировать возгорание удалось в 22.05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники. По информации ведомства, радиационный фон находится в пределах нормы, жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Начальник управления информацией Ровенской АЭС Петр Кратик сообщил украинским СМИ, что по международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль". К этому уровню относятся события, незначимые с точки зрения безопасности.

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