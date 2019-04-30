Торнадо в Румынии: автобус перевернут, крыши домов разрушены - видео

В сети распространяется множество видеозаписей из Румынии, на которых запечатлен торнадо.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Румынии из-за сильного ветра, заявил госсекретарь Раед Арафат, пишет ro.sputnik.md.

Как сообщили в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям Румынии, в результате пострадали шестеро пассажиров, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В стране-соседке во вторник действует "оранжевый код" метеоопасности. В некоторых регионах идут проливные дожди и грозы. Но самое необычное явление зафиксировали в населенном пункте Дражна, расположенном в уезде Кэлэраш, - торнадо.

Многочисленные видеозаписи, на которых видна взвивающаяся в воздух воронка, появились в Сети. Торнадо подобрался к автостраде, а затем и к вагонам на железной дороге.

В префектуре уезда Кэлэраш подтвердили, что из-за погоды были сорваны несколько крыш жилых домов.

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