Автобус "Кишинев-Москва" попал в ДТП под Тулой: трое пострадавших - фото

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Трое человек пострадали во вторник в результате столкновении автобуса "Кишинев - Москва" с легковым автомобилем в Тульской области. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По информации управления МЧС по Тульской области, ДТП произошло на 199-м километре трассы М-2 "Крым". Столкнулись автобус Bova и автомобиль "Лада". К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
"Пострадали три человека, из них одна женщина доставлена в больницу, двое от госпитализации отказались. Автобус ехал по маршруту "Кишинев - Москва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе ехали 12 человек, никто из них травм не получил. Пострадали те, кто находился в легковом автомобиле.
Начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев, в свою очередь, пояснил, что легковой автомобиль сзади въехал в автобус.
"Находившиеся в автобусе не получили никаких повреждений, а в "Ладе" три девушки, совершеннолетние, получили легкие телесные повреждения. После оказания помощи они были отпущены", - уточнил Ярцев.
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