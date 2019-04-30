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Столкновение автобуса Бова и автомобиля Лада Калина

Автобус "Кишинев-Москва" попал в ДТП под Тулой: трое пострадавших - фото

© Photo: Главное управление МЧС России по Тульской области
Происшествия
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В автобусе, следовавшем из молдавской столицы в Москву, ехали 12 человек.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Трое человек пострадали во вторник в результате столкновении автобуса "Кишинев - Москва" с легковым автомобилем в Тульской области. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 

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По информации управления МЧС по Тульской области, ДТП произошло на 199-м километре трассы М-2 "Крым". Столкнулись автобус Bova и автомобиль "Лада". К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

"Пострадали три человека, из них одна женщина доставлена в больницу, двое от госпитализации отказались. Автобус ехал по маршруту "Кишинев - Москва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в автобусе ехали 12 человек, никто из них травм не получил. Пострадали те, кто находился в легковом автомобиле.

Столкновение автобуса Бова и автомобиля Лада Калина
© Photo: Главное управление МЧС России по Тульской области
Столкновение автобуса "Бова" и автомобиля "Лада Калина"

Начальник пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев, в свою очередь, пояснил, что легковой автомобиль сзади въехал в автобус.

"Находившиеся в автобусе не получили никаких повреждений, а в "Ладе" три девушки, совершеннолетние, получили легкие телесные повреждения. После оказания помощи они были отпущены", - уточнил Ярцев.

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