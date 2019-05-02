Топ-модель трагически погибла, спасая своих питомцев

Девушка прыгнула за своими щенками в океан, но не смогла выплыть.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Бразильская топ-модель Каролина Биттенкурт утонула, спасая своих щенят. Трагедия произошла у бразильского острова Ильябела, об этом сообщают зарубежные СМИ.

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Известно, что 37-летняя модель с мужем и двумя собаками отправилась на лодке на прогулку по Атлантическому океану. Однако их настиг шторм. Сильным ветром маленьких питомцев модели снесло в океан. Девушка сразу прыгнула за ними, но не смогла выплыть.

Модели на помощь бросился ее муж Хорхе Сестини, но его усилия оказались тщетными. Обратно к берегу он плыл около трех часов. По прибытию он находился в шоковом состоянии. Он видел, как тонет его супруга, но не смог ей никак помочь.

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После этого происшествия Каролину Биттенкурт объявили пропавшей без вести. Далее развернули поисковую операцию, в результате которой удалось найти ее тело.

Каролина Биттенкурт была известной в Бразилии моделью и телеведущей. С Сестини они поженились лишь в начале 2019 года. Также у модели осталась 17-летняя дочь.

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