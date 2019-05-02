Малайзия: обезьяны против пожарных - среди последних есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Пятеро пожарных в Малайзии пострадали в аварии, которая случилась из-за нападения обезьян на их машину, сообщает малайзийское государственное новостное агентство Bernama со ссылкой на полицию.
Уточняется, что на пожарную машину, которая направлялась в город Герик на западе Малайзии, напали обезьяны, в результате чего сломался двигатель, и машина перевернулась.
"Расследования показывают, что водитель пытался ускользнуть от обезьян, но потерял управление транспортным средством на повороте на холме", - передает агентство слова главы районной полиции Супта Исмаила Че Иса.
Пострадавшие были отправлены в местную больницу.
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