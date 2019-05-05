В Шереметьево загорелся пассажирский самолет "Аэрофлота", есть пострадавшие

После экстренной посадки горящего самолета Superjet-100 всех 78 пассажиров эвакуировали, пожар уничтожил половину воздушного судна.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Пассажирский самолет Москва — Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту, сообщил РИА Новости источник в Росавиации.

Собеседник агентства отметил, что самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.

Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.



По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe — Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019

​​​Есть пострадавшие

Представитель экстренных служб рассказал агентству о пяти пострадавших пассажирах. Позднее он заявил, что их число выросло до шести.

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Всех 78 пассажиров эвакуировали. Собеседник РИА Новости добавил, что пожар уничтожил половину воздушного судна, сейчас огонь потушен. Речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100.

26 человек пострадали при «огненной» посадке суперджета в аэропорту «Шереметьево». pic.twitter.com/lIBFwTc7Cx — baza (@bazabazon) May 5, 2019

​Причина пожара

Источник в Росавиации заявил, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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