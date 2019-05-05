В Шереметьево загорелся пассажирский самолет "Аэрофлота", есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Пассажирский самолет Москва — Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту, сообщил РИА Новости источник в Росавиации.
Собеседник агентства отметил, что самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.
Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019
По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe
Есть пострадавшие
Представитель экстренных служб рассказал агентству о пяти пострадавших пассажирах. Позднее он заявил, что их число выросло до шести.
"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Всех 78 пассажиров эвакуировали. Собеседник РИА Новости добавил, что пожар уничтожил половину воздушного судна, сейчас огонь потушен. Речь идет о самолете "Аэрофлота" Superjet 100.
26 человек пострадали при «огненной» посадке суперджета в аэропорту «Шереметьево». pic.twitter.com/lIBFwTc7Cx— baza (@bazabazon) May 5, 2019
Причина пожара
Источник в Росавиации заявил, что при посадке стойки самолета подломились и после этого загорелись двигатели. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.
Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выехали на место происшествия, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK— baza (@bazabazon) May 5, 2019
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