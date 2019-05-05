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Следственный комитет (СК) РФ

СК России начал расследование обстоятельств авиакатастрофы в Москве

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Более 170 человек было привлечено к тушению самолета в Шереметьево, который совершил жесткую посадку.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта Шереметьево и самих пострадавших злосчастного рейса Москва-Мурманск.

© Sputnik /
В Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет - 13 погибших

Лайнер совершил жесткую посадку в воскресенье вечером. При приземлении у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. В катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Всего на борту  было 73 человека и 5 членов экипажа. Пассажиры покинули борт воздушного судна по аварийным трапам.

"Следователи СК начали допрашивать пострадавших, очевидцев и сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна", - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

МЧС России сообщило, что около 170 человек и более 50 единиц техники привлекались к тушению самолета.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

Что известно об авиакатастрофе:

  • самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт через 40 минут после взлёта;
  • согласно Flightradar, самолёт подал сигнал бедствия через 20 минут после взлёта;
  •  по данным "Аэрофлота", двигатели самолёта загорелись после приземления;
  • погибли 13 человек, в том числе двое детей;
  • эвакуация пассажиров загоревшегося самолёта заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд, сообщили в авиакомпании
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