СК России начал расследование обстоятельств авиакатастрофы в Москве

Более 170 человек было привлечено к тушению самолета в Шереметьево, который совершил жесткую посадку.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Следователи допрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта Шереметьево и самих пострадавших злосчастного рейса Москва-Мурманск.

Лайнер совершил жесткую посадку в воскресенье вечером. При приземлении у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. В катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Всего на борту было 73 человека и 5 членов экипажа. Пассажиры покинули борт воздушного судна по аварийным трапам.

"Следователи СК начали допрашивать пострадавших, очевидцев и сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна", - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

МЧС России сообщило, что около 170 человек и более 50 единиц техники привлекались к тушению самолета.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.

Что известно об авиакатастрофе: