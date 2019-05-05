В Шереметьево завершились аварийно-спасательные работы на месте инцидента

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Шереметьево завершены, сообщает пресс-служба аэропорта.

"На месте ЧП в аэропорту Шереметьево завершены аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Лайнер совершил жесткую посадку в воскресенье вечером. При приземлении у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. В катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Всего на борту было 73 человека и 5 членов экипажа. Пассажиры покинули борт воздушного судна по аварийным трапам - видео.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолета в Шереметьево, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Что известно об авиакатастрофе: