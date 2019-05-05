Число жертв авиакатастрофы в Шереметьево может быть более 40

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. На борту рейса Москва-Мурманск находилось 78 человек, включая членов экипажа. По данным СК России к этому моменту, выжило 37 человек. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

© Sputnik / Евгений Биятов В Шереметьево завершились аварийно-спасательные работы на месте инцидента

"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко.

Ранее СК сообщал, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли не менее 13 человек.

Инцидент с аварийной посадкой самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс Москва – Мурманск, произошел вечером в воскресенье. При посадке у Superjet подломились стойки и загорелись двигатели.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".