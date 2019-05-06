События ночи: трагедия в Шереметьево, падение в вулкан, перемирие в Израиле

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Родственники погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево к утру покинули терминал B аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.

Родственники выходили из закрытой зоны в здании терминала в подавленном состоянии, их сопровождают полицейские.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, до последнего спасавшего пассажиров.

На месте ЧП в Шереметьево работали 24 машины скорой помощи, проблем с доступом к пострадавшим не было, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, медики сработали мгновенно. "Больные, которые находятся сейчас в институте имени Вишневского, сначала были доставлены в Химки и в Красногорский госпиталь и оттуда уже транспортированы в ведущие учреждения страны, где находится лучший ожоговый центр", - добавила Скворцова.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код РИА Новости В Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Съемка очевидца

Один из пострадавших после жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево поступил в клинику с подозрением на острый инфаркт миокарда.

© Sputnik / Павел Львов Ситуация в аэропорту Мурманска

К аэропорту Мурманска жители несут цветы, мягкие игрушки

и свечи в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Стороны пришли к соглашению при посредничестве Египта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник с палестинской стороны.

"Договоренность о прекращении огня начнет (действовать - ред.) в понедельник в 4.30", - цитирует агентство источник.

С начала обстрелов в мае палестинцы выпустили по югу еврейского государства порядка 600 ракет и мин, на которые израильские военные ответили ударами почти по 300 целям в секторе Газа. По последним данным, с израильской стороны погибли четыре человека, с палестинской - 25.

Обмен ударами прервал более чем месячное затишье, став самым масштабным и кровопролитным с лета 2014 года. Обострение противостояния может поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса "Евровидение", который запланирован на середину месяца в Тель-Авиве.

Чудесное спасение из жерла вулкана

В Национальном парке Гавайских вулканов турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа после того, как перелез через ограждение, чтобы лучше рассмотреть утес, сообщает The New York Times.

Associated Press Огненный апокалипсис: извержение вулкана на Гавайях длится пять недель

"Турист, военнослужащий, которому 32 года, пришел на экскурсию в Национальный парк Гавайских вулканов, упал в кратер действующего вулкана Килауэа, когда захотел получше рассмотреть панораму с утеса. Мужчина перелез через ограждение рядом со смотровой площадкой, поскользнулся и пролетел вниз более 20 метров", — пишет издание.

Спасатели и пожарные искали пострадавшего девять часов и обнаружили его на узком выступе кратера. С помощью веревок туриста подняли на поверхность, а затем отправили в госпиталь.

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