События ночи: трагедия в Шереметьево, падение в вулкан, перемирие в Израиле

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. Родственники погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево к утру покинули терминал B аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
Родственники выходили из закрытой зоны в здании терминала в подавленном состоянии, их сопровождают полицейские.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, до последнего спасавшего пассажиров.
На месте ЧП в Шереметьево работали 24 машины скорой помощи, проблем с доступом к пострадавшим не было, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По ее словам, медики сработали мгновенно. "Больные, которые находятся сейчас в институте имени Вишневского, сначала были доставлены в Химки и в Красногорский госпиталь и оттуда уже транспортированы в ведущие учреждения страны, где находится лучший ожоговый центр", - добавила Скворцова.
Один из пострадавших после жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево поступил в клинику с подозрением на острый инфаркт миокарда.
К аэропорту Мурманска жители несут цветы, мягкие игрушки
и свечи в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево.
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Стороны пришли к соглашению при посредничестве Египта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник с палестинской стороны.
"Договоренность о прекращении огня начнет (действовать - ред.) в понедельник в 4.30", - цитирует агентство источник.
С начала обстрелов в мае палестинцы выпустили по югу еврейского государства порядка 600 ракет и мин, на которые израильские военные ответили ударами почти по 300 целям в секторе Газа. По последним данным, с израильской стороны погибли четыре человека, с палестинской - 25.
Обмен ударами прервал более чем месячное затишье, став самым масштабным и кровопролитным с лета 2014 года. Обострение противостояния может поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса "Евровидение", который запланирован на середину месяца в Тель-Авиве.
Чудесное спасение из жерла вулкана
В Национальном парке Гавайских вулканов турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа после того, как перелез через ограждение, чтобы лучше рассмотреть утес, сообщает The New York Times.
"Турист, военнослужащий, которому 32 года, пришел на экскурсию в Национальный парк Гавайских вулканов, упал в кратер действующего вулкана Килауэа, когда захотел получше рассмотреть панораму с утеса. Мужчина перелез через ограждение рядом со смотровой площадкой, поскользнулся и пролетел вниз более 20 метров", — пишет издание.
Спасатели и пожарные искали пострадавшего девять часов и обнаружили его на узком выступе кратера. С помощью веревок туриста подняли на поверхность, а затем отправили в госпиталь.
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