Погодные аномалии — Румынию затопило водой и занесло снегом

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. За последние сутки более 260 семей в 11 уездах Румынии пострадали от наводнений.
Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU) в Бухаресте сообщила, что девять семей были эвакуированы.
Наводнениям подверглись населенные пункты в 11 уездах Румынии — Аргеш, Бакэу, Бистрица-Нэсэуд, Кэлэраш, Яссы, Марамуреш, Муреш, Нямц, Прахова, Сучава и Васлуй.
Пострадали от паводков 262 семьи и 45 домов.
В некоторых населенных пунктах спасателям приходится передвигаться на лодках.
Спасатели продолжают эвакуировать людей из зон, которым угрожает затопление.
А в горные регионы Румынии вернулась зима. Температуры упали до зимних минусовых значений, а в отдельных местах снежный покров достигает 30-сантиметрового слоя.
В уезде Клуж в Трансильвании на высоте около полутора километров при сильном ветре температура воздуха упала до -10 градусов по Цельсию.
Снег выпал и в уездах Сучава, Бистрица-Нэсэуд, Марамуреш и ряде других регионов соседней страны.
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