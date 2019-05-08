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Погодные аномалии — Румынию затопило водой и занесло снегом

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Происшествия
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (288)
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Наводнениями охвачены населенные пункты 11 уездов Румынии, а в горных регионах выпал 30-сантиметровый слой снега.

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. За последние сутки более 260 семей в 11 уездах Румынии пострадали от наводнений.

Последствия ливня
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Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU) в Бухаресте сообщила, что девять семей были эвакуированы.

Наводнениям подверглись населенные пункты в 11 уездах Румынии — Аргеш, Бакэу, Бистрица-Нэсэуд, Кэлэраш, Яссы, Марамуреш, Муреш, Нямц, Прахова, Сучава и Васлуй.

Пострадали от паводков 262 семьи и 45 домов.

В некоторых населенных пунктах спасателям приходится передвигаться на лодках.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из зон, которым угрожает затопление. 

А в горные регионы Румынии вернулась зима. Температуры упали до зимних минусовых значений, а в отдельных местах снежный покров достигает 30-сантиметрового слоя. 

В уезде Клуж в Трансильвании на высоте около полутора километров при сильном ветре температура воздуха упала до -10 градусов по Цельсию.

Снег выпал и в уездах Сучава, Бистрица-Нэсэуд, Марамуреш и ряде других регионов соседней страны.

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (288)

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Теги:
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