СМИ: у берегов Туниса утонули не менее 70 мигрантов

Известно, что 16 человек удалось спасти рыболовецкими судами, находившимися в районе кораблекрушения.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Не менее 70 нелегальных мигрантов из Африки утонули в Средиземном море у берегов Туниса после крушения судна, сообщили тунисские СМИ.

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"В пятницу в международных водах в 40 милях от побережья тунисской провинции Сфакс погибли как минимум 70 человек из числа нелегальных мигрантов из Африки после того, как затонуло судно", - говорится в сообщении.

© AP Photo / Armin Weigel Нелегальные мигранты в Европу попадают десятками тысяч

Уточняется, что 16 человек удалось спасти рыболовецкими судами, находившимися в районе кораблекрушения.

По данным международной прессы, мигранты, преимущественно уроженцы стран южнее Сахары, отправились в море от побережья Ливии.

На данный момент известно, что ВМС Туниса продолжают поисковую операцию. Не исключено, что число жертв может возрасти.

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