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Задержание подозреваемых в совершении преступления

Полтысячи молдавских торговцев выдворены из Узбекистана

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Правоохранительные органы Ташкента призывали узбеков не спешить приобретать с рук посуду, постельное белье, косметику, парфюмерию и прочий товар у перекупщиков из Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Почти полтысячи граждан Молдовы, которых уличили в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, депортировали из Узбекистана.

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По данным правоохранительных органов Ташкента, с 2015 по 2018 годы жители города часто жаловались на лиц, приехавших из Молдовы и представлявшихся предпринимателями. Было возбуждено более десяти дел по фактам мошенничества, а также по статье "Кража" Уголовного кодекса республики, составлены свыше ста протоколов, передает Sputnik Узбекистан. Правоохранительные органы этой страны выдворили 500 граждан Молдовы, отмечает агентство.

Также сообщается, что нынешней весной в правоохранительные органы поступили жалобы от жителей Ташкента, которые были возмущены спекулятивными ценами на местных рынках.

"Этой весной начали обращаться с люди с требованием принять меры к лицам молдавской национальности, втридорога продавшим им товар, имеющийся практически на любом рынке, и сотрудники правоохранительных органов начали проводить с гражданами профилактические беседы", - сообщает сайт ГУВД Ташкента.

Правоохранительные органы проверили информацию и не нашли состава преступления. А у некоторых граждан Молдовы имелись патенты на предпринимательскую деятельность.

Банкомат.
© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
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Тем не менее, правоохранительные органы призывали узбеков не спешить покупать с рук посуду, постельное белье, косметику, парфюмерию и прочий товар, а сначала все-таки узнать цены в магазинах и на рынках.

"Лжепредприниматели из Молдовы, ясное дело, очень недовольны тем, что сотрудники ГУВД Ташкента оперативно реагируют на обращения населения и не дают вести так называемую "предпринимательскую деятельность", на самом деле больше напоминающую банальный обман пожилых людей и молодых мамочек, которым недосуг ездить на рынки", — говорится в публикации.

 

Рыночные торговцы закупали товары в местных точках продажи, а потенциальных покупателей уверяли, что продукция произведена за рубежом.

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