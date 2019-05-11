Рынок пиротехники снова взорвался в Мексике, есть жертвы

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали в результате взрыва на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек (штат Мехико). О трагедии сообщил в субботу губернатор штата Альфредо Дель Масо, указав, что работники службы чрезвычайных ситуаций оказывают помощь пострадавшим и устраняют последвствия взрыва.

На месте продолжают работать спасатели, пожарные и военные. Район, где располагается фабрика, оцеплен.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.

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