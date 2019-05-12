Пока все спали: останки в Парканах, мощный взрыв газа, прощание с Доренко

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. В Парканах при проведении земляных работ для прокладки водопровода был найден человеческий череп. Его обнаружили на территории частного домовладения на глубине примерно 1 м 20 см,сообщает пресс-служба МВД приднестровского региона.

Для дальнейших раскопок на место прибыла следственно-оперативная группа УВД Бендер. Из земли извлекли части скелета взрослого человека и предположительно останки ребенка.

© Sputnik / Константин Чалабов В Приднестровье обнаружили человеческие останки, пролежавшие в земле 70 лет

По предварительному заключению специалиста, захоронению более 50 лет. Изъятые останки направлены на экспертизу.

Как установили правоохранители, хозяева участка приобрели его в 2016 году, старый дом снесли и начали строительство нового.

Мощный взрыв газа в Ростовской области

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области в воскресенье, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.

По его словам, в 2 часа 16 минут поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Песчанокопское. В 2.30 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

"На месте пожара обнаружены трое погибших мужчин, личности устанавливаются", - сказал он. Причины пожара устанавливаются.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Взрыв газа в Каушанском районе - есть жертвы

Жильцы дома в Каменском районе Ростовской области, в котором произошел хлопок газа, в текущем году не обращались в аварийную службу, сообщил РИА Новости сотрудник аварийной службы газа.

"Не было у нас заявок с начала года на этот адрес", - сказал он, уточнив, что в доме централизованное газоснабжение.

Русский газ и европейская зона компетенции: отклонения "в пределах нормы">>>

Хлопок бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00 часов 30 минут в воскресенье. По последним данным областного МЧС, погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое пострадали. В ликвидации ЧП задействованы почти 90 человек и более 20 единиц техники.

Прощание с журналистом Доренко

Прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище Москвы,

Тело журналиста Сергея Доренко кремируют, сообщил журналистам сотрудник ГУП "Ритуал". По его словам, вопрос дальнейшего захоронения праха предстоит решить членам семьи покойного.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Доренко скончался в четверг в Москве во время езды на мотоцикле. Как позже сообщила радиостанция со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет.

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