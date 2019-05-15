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Пачки евро

ДТП в Испании: водитель - под "кайфом", машина - под завязку набитая евро

CC0 / Pixabay / Pijon
Происшествия
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Сотрудники Гражданской Гвардии были удивлены тем, что обнаружили после аварии в провинции Гранада.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. ДТП произошло в районе муниципалитета Уэтор-де-Сантильян, сообщает испанская пресса.

Минивэн съехал с трассы, другие автомобили не пострадали. Когда сотрудники Гражданской Гвардии прибыли на место, они обнаружили искореженную машину, водителя и двух пассажиров. Все трое (двое мужчин и женщина) – граждане Литвы.

Проведенный тест показал в крови водителя присутствие наркотиков и алкоголя. Участники ДТП были доставлены в больницу, однако травмы оказались несерьезными и они уже выписаны.

"Автомобиль был доставлен в комендатуру Гражданской Гвардии, и уже здесь мы обнаружили деньги. Теперь нам предстоит установить их происхождение", - рассказал представитель пресс-службы Гражданской Гвардии Гранады, добавив, что водитель и пассажиры находятся на свободе.

Ряд испанских СМИ сообщили, что водитель и пассажиры заявили, что деньги им не принадлежат.

Если будет доказана нелегальность происхождения денег, то фигурантам могут грозить обвинения в отмывании.

Кроме того, скорее всего будет выписан штраф за то, что они предварительно не запросили разрешение на перевозку такой большой суммы.

По испанскому законодательству перевозить внутри страны без декларирования можно не более ста тысяч евро, а за пределы – 10 тысяч.

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