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Рыба

Чистый яд: рыба, которую опасно есть, реализовывалась через торговые сети

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Десятки тонн рыбы, загрязненной ртутью и другими тяжелыми металлами, поступили в крупные торговые сети Румынии.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Десятки тонн рыбы, выловленной в токсичных водах, загрязненных ртутью и другими тяжелыми металлами, поступили на румынский рынок.

Товар, добытый браконьерским способом в тех водах Италии, Испании и Франции, где рыболовство запрещено, поступал в соседнюю страну по поддельным документам. Доставкой занималась хорошо организованная сеть, включающая сотни людей.

Компетентные органы Румынии пресекли продажу рыбы, после уведомлений румынских властей было начато широкомасштабное расследование во всей Европе, сообщает evz.ro.

Днестр
© Photo: Facebook / Графов Андрей
Днестр в Молдове теряет много видов рыбы

Несколько дней назад румынские, итальянские, испанские, французские и венгерские полицейские провели более 150 обысков в домах людей, подозреваемых в связях с европейской "рыбной" мафией.

В ходе следственных действий, сотрудники правоохранительных органов обыскали 115 складов и рыбных магазинов в одной только Румынии. По словам прокуроров, именно граждане Румынии стоят во главе этого бизнеса по торговле рыбой, употребление которой в пищу просто опасно.

Как сообщил прокурор Теодор Ницэ из прокуратуры при апелляционном суде Констанцы, где было возбуждено уголовное дело по факту продажи непригодной к употреблению рыбы, Управление безопасности пищевых продуктов Румынии вообще не осуществляло контроль поступающей в продажу рыбы, либо же выдавало заключения, что с товаром все в порядке.

Жареная рыба.
© Depositphotos / Lenyvavsha
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"Действия, представляющие угрозу общественному здоровью, не включены в Уголовно-процессуальный кодекс. К сожалению. Ядовитая рыба, которая реализовывалась в различных точках продажи, в основном была потреблена. И сейчас, скорее всего, в продаже еще можно наткнуться на такую рыбу", - заявил прокурор.

Министр здравоохранения Румынии Сорина Пинтя заявила на телеканале România TV, что она связалась со специалистами по токсикологии, врачами, у которых выяснила возможные последствия для здоровья при употреблении в пищу продуктов, загрязненных ртутью и другими тяжелыми металлами.

"Такая пища, потребляемая часто, в течение длительного времени, может вызывать тяжелые последствия для здоровья, но проявляются они не сразу. Речь может идти о периоде в два, три года. Мы не можем говорить о смертельных случаях в настоящее время, но нам нужно больше данных", - заметила министр.

Согласно источнику, тонны рыбы и продуктов ее переработки, загрязненных ртутью, были изъяты из торговли, но пока неизвестно, сколько уже было реализовано на рынках и в магазинах.

Каким образом обстоят дела в Молдове и не попала ли к нам опасная рыба из соседней страны – можно только догадываться… 

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Теги:
Румыния, ртуть, тяжелые металлы, браконьерство, рыба
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