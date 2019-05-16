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Хакер

Хакер в Молдове помог международной группе похитить 100 миллионов долларов

© REUTERS / KACPER PEMPEL
Происшествия
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Шифровальщик работал на киберпреступников, находясь на территории Молдовы и обеспечивая вредоносной программе обход защиты антивирусов на компьютерах жертв.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нескольких стран, в том числе Молдовы, объявили в четверг о разоблачении киберпреступной группировки, действовавшей в пяти странах. Ущерб от действий злоумышленников составил около сотни миллионов долларов, заявил прокурор США Скотт Брэди на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

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По его словам, обвинения выдвинуты против 10 задержанных из пяти стран, действовавших под псевдонимом GozNym, которые объединились в преступную группу, чтобы красть крупные суммы у предпринимателей и финансовых институтов в США, Северной Америке и Европе. В общей сложности от действий злоумышленников пострадала 41 тысяча человек. 

хакеры, архивное фото
© REUTERS / Kacper Pempel/Files
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Как установило следствие, мошенники заражали компьютеры вирусом GozNym, с помощью которого похищали банковские реквизиты жертв, списывали средства, а затем обналичивали их. При этом злоумышленники действовали не только в своих интересах, но и оказывали "криминальные услуги", то есть различные киберпреступления на заказ.

Следствие сообщило, что члены группировки использовали для своих операций компьютерную сеть Avalanche, предоставлявшую услуги более чем 200 преступникам и задействованную в более чем 20 преступных операциях по распространению вредоносных вирусов, включая GozNym. Администратор этой сети находился в Полтаве на Украине, еще в 2016 году у него проводили обыск. Сейчас эти эпизоды расследуют правоохранительные органы республики.

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Лидер группировки являлся гражданином Грузии. Ему и его техническому помощнику предъявлены обвинения в Грузии. В Молдове же находился другой член формирования.

"Прямой вклад Республики Молдова в операцию заключался в локализации и остановке преступной деятельности члена формирования, который шифровал GozNym, чтобы тот мог обойти защиту антивирусов на компьютерах жертв", - пояснил на пресс-конференции старший офицер отдела уголовного преследования Центра по борьбе с киберпреступностью Молдовы Юрий Рошка.

По его словам, другая специфическая черта этого процесса состоит в том, что подозреваемый осуществлял свою деятельность на территории Молдовы, а жертвы находились в различных частях мира.

Следственные мероприятия также проводятся в Германии и Болгарии.

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