Авиакатастрофа в США: истребитель F-16 рухнул на крышу здания - фото

На месте аварии произошел пожар, 12 человек в результате инцидента были доставлены в больницы для обследования и оказания медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Истребитель F-16 влетел в здание на территории авиабазы Военно-воздушных сил США в Южной Калифорнии. Пилот успел катапультироваться, однако получил травму. В результате инцидента ранено еще несколько человек, 12 доставлены в больницы для обследования и оказания медицинской помощи, передают американские СМИ.

DEVELOPING: F-16 crashes into building near runway at March Reserve Air Force Base in Riverside County, California. Officials say the pilot ejected and is okay. No other injuries reported. https://t.co/oIz3Kq6TaI pic.twitter.com/AwBCztZyDR — ABC News (@ABC) 16 мая 2019 г.

На месте происшествия работают экстренные службы. Известно, что на борту истребителя были боеприпасы.

Причиной крушения F-16 стал отказ гидравлической системы, сообщают телеканалы с ссылкой на армейские источники.

В апреле прошлого года F-16 ВВС США разбился в районе авиабазы Неллис недалеко от Лас-Вегаса. Истребитель выполнял учебный полет. Последнее крушение истребителя этого типа произошло в феврале 2019 года, когда KF-16D ВВС Южной Кореи упал из-за технической неисправности в Желтое море.

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