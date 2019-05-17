За полгода протестов "желтых жилетов" во Франции пострадали более 50 журналистов

Среди травм, полученных журналистами, - гематомы от ударов дубинками, травмы конечностей, вызванные резиновыми пулями, а также ожоги от светошумовых гранат.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. За полгода протестов "желтых жилетов" во Франции пострадали не менее 54 журналистов, сообщила Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF).

"Превышение полномочий, унижения, оскорбления, угрозы, удары дубинками и выстрелы резиновыми пулями, приводящие к травмам. Шесть месяцев спустя с начала движения "желтых жилетов" RSF подвели тревожный итог инцидентам с участием полиции и призывают государство принять срочные меры", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что "цифры все еще предварительные, но уже беспрецедентные по своему масштабу".

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"Не менее 54 журналистов были ранены, из них 12 получили серьезные ранения от рук сил правопорядка в ходе 120 инцидентов, зафиксированных командами RSF с 17 ноября 2018 года - с первой манифестации "желтых жилетов". Эти данные касаются тех журналистов, профессиональный статус которых RSF смогли проверить. Еще более 30 других инцидентов, о которых сообщалось в социальных сетях, проверяются", - сообщают правозащитники.

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Среди травм, полученных журналистами - гематомы от ударов дубинками, травмы конечностей, вызванные резиновыми пулями, и ожоги от светошумовых гранат. Легкие травмы получили, по данным RSF, по меньшей мере 42 журналиста. Еще 12 репортеров получили более серьезные травмы, в числе которых - переломы рук и ребер, челюстно-лицевые травмы.

Помимо ущерба здоровью журналистов, RSF сообщает также об инцидентах, которые привели к умышленному повреждению полицейскими оборудования сотрудников СМИ.

Вместе с тем, отмечают в RSF, на действия сотрудников полиции в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN) подали жалобы за время протестов всего менее 20 журналистов.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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