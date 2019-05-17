Умерла знаменитая "сердитая" кошка Grumpy Cat

Экзотическая звезда виртуального пространства была также героиней многочисленных телешоу, ее снимки охотно печатали газеты и журналы.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. В США умерла популярная в Интернете кошка по кличке Соус Тартар, которую пользователи Сети прозвали Grumpy Cat, "сердитая" кошка. О смерти животного сообщили в твиттере ее хозяева.

"Она мирно ушла из жизни утром во вторник, 14 мая, дома, на руках своей мамы Табаты... Grumpy Cat заставила улыбаться миллионы людей по всему миру даже в тяжелые времена", - говорится в сообщении.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 мая 2019 г.

Grumpy Cat стала интернет-мемом в 2012 году. Одно из ее самых популярных в Сети изображений - фотография с текстом "Однажды я веселилась. Это было ужасно".

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Грампи Кэт была героиней многочисленных телешоу, а газеты и журналы печатали ее снимки.

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