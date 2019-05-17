Видео: момент, когда американский истребитель F-16 протаранил здание

Инцидент запечатлел регистратор автомобиля, проезжавшего рядом с местом катастрофы.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США.

Авиакатастрофа в США: истребитель F-16 рухнул на крышу здания - фото >>>

Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Истребитель упал на склад на территории авиабазы ВВС США. Летчику удалось катапультироваться, он выжил. В здании также никто не пострадал.

По предварительным данным, у F-16 возникли проблемы с гидравлической системой.

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