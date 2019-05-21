Стремительный смерч в Польше принес значительные разрушения - фото, видео

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщают польские СМИ и свидетели события в соцсетях.
Trąba powietrzna, która przeszła przez gminę Wojciechów w woj. Lubelskim wyrządziła sporo strat. Połamane drzewa, słupy energetyczne, pozrywane dachy.— Severe Weather Polska 🇵🇱🌪 (@SWPolska) 21 мая 2019 г.
📸Marcin Sobczak/Dziennik Wschodni.@MeteoprognozaPL #ExtremeWeather #Polska #Lubelskie #GminaWojciechów #Pogoda pic.twitter.com/0lcgNVcfVE
Ветер рвал линии электропередачи и вырывал с корнем деревья. Повреждения получили 42 жилых дома. В некоторых домах жестяные крыши были вырваны вместе со стропилами.
Zalążek trąby powietrznej, który pojawił się w okolicach Bychawy w woj. Lubelskim.— Severe Weather Polska 🇵🇱🌪 (@SWPolska) 20 мая 2019 г.
📽Radek Tylec@MeteoprognozaPL #Bychawa #Poland #Polska #extremeweather pic.twitter.com/RslUAuxpGO
По данным местных жителей, смерч продолжался считанные мгновенья. "Это длилось, возможно, 10 секунд. Смерч прошел, и сразу стало тихо", - говорит один из них.
"На доме нет крыши, вы увидите ее через 300-400 метров дальше", - говорит другой местный житель.
В муниципалитете Войцехов уже создан чрезвычайный штаб. Сейчас жителям больше всего нужны материалы для закрепления крыш и питьевая вода, так как на месте нет электричества и не работает водопровод.
На место были направлены 100 военнослужащих Войск территориальной обороны, которые будут помогать жителям.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK