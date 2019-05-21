20:58 21 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.94
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Ураганный ветер, образовавший торнадо

Стремительный смерч в Польше принес значительные разрушения - фото, видео

© Sputnik / Рамиль Нуриев
Происшествия
Получить короткую ссылку
118 0 0

За считанные мгновения ветер сорвал линии электропередачи, выкорчевал деревья, унес крыши зданий.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщают польские СМИ и свидетели события в соцсетях.

​Ветер рвал линии электропередачи и вырывал с корнем деревья. Повреждения получили 42 жилых дома. В некоторых домах жестяные крыши были вырваны вместе со стропилами.

​По данным местных жителей, смерч продолжался считанные мгновенья. "Это длилось, возможно, 10 секунд. Смерч прошел, и сразу стало тихо", - говорит один из них.

"На доме нет крыши, вы увидите ее через 300-400 метров дальше", - говорит другой местный житель.

В муниципалитете Войцехов уже создан чрезвычайный штаб. Сейчас жителям больше всего нужны материалы для закрепления крыш и питьевая вода, так как на месте нет электричества и не работает водопровод.

На место были направлены 100 военнослужащих Войск территориальной обороны, которые будут помогать жителям.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Видео очевидца: смерч у побережья Сочи
На юге Италии поезд попал под смерч - фото
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться