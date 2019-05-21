Стремительный смерч в Польше принес значительные разрушения - фото, видео

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщают польские СМИ и свидетели события в соцсетях.

​Ветер рвал линии электропередачи и вырывал с корнем деревья. Повреждения получили 42 жилых дома. В некоторых домах жестяные крыши были вырваны вместе со стропилами.

​По данным местных жителей, смерч продолжался считанные мгновенья. "Это длилось, возможно, 10 секунд. Смерч прошел, и сразу стало тихо", - говорит один из них.

"На доме нет крыши, вы увидите ее через 300-400 метров дальше", - говорит другой местный житель.

В муниципалитете Войцехов уже создан чрезвычайный штаб. Сейчас жителям больше всего нужны материалы для закрепления крыш и питьевая вода, так как на месте нет электричества и не работает водопровод.

На место были направлены 100 военнослужащих Войск территориальной обороны, которые будут помогать жителям.

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