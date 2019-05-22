Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Италии есть граждане Молдовы - видео

По предварительной информации, всего в туристическом автобусе находились 60 человек, большинство пострадавших - граждане России.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в итальянской Тоскане есть граждане Молдовы и Румынии. Об этом говорится в сообщении посольства России в Италии.

По информации диппредставительства, всего в больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались.

Среди пострадавших есть граждане России, Молдовы, Румынии, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

В основном они получили легкие травмы. Среди пострадавших – 19 россиян, одна женщина погибла.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Sputnik сообщили, что информация о гражданах республики, которые могли пострадать в этом ДТП, проверяется.

Un morto e diversi feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman di turisti stranieri, uscito di strada ribaltandosi sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/0KDYlCYYw6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

​Авария произошла в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Причины ДТП устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По предварительной информации в транспортном средстве находились 60 человек.

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