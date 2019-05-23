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ДТП на трассе Сиена — Флоренция

Стало известно точное число пострадавших граждан Молдовы в ДТП в Италии

© REUTERS / POLICE HANDOUT
Происшествия
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Внешнеполитическое ведомство республики предоставило информацию для Sputnik, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии граждане Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Два гражданина Молдовы пострадали в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Италии, произошедшем в среду. Об этом сообщил Sputnik пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Александр Ройтман.

"Среди пострадавших – два гражданина Республики Молдова. Их здоровью ничего не угрожает. Они были легко ранены. Находятся в больнице. Наше представительство связалось с их родственниками и местными властями", - заявил Ройтман.

Авария произошла в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция.

ДТП на трассе Сиена — Флоренция
© REUTERS / Vigili del Fuoco (Fire Brigade) / Handout
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Италии есть граждане Молдовы - видео

Причины ДТП устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По предварительной информации в транспортном средстве находились 60 человек. Среди пострадавших есть граждане России, Молдовы, Румынии, Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана и Грузии.

По информации СМИ, всего в больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном они получили легкие травмы. Среди пострадавших – 19 россиян, одна женщина погибла.

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Теги:
пострадавшие, ДТП, Италия, Молдова
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