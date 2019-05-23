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Траурная церемония. Архивное фото

Строителя из Молдовы проводили в последний путь сотни израильтян

© Sputnik / Илья Московец
Происшествия
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Множество людей откликнулись на призыв в соцсетях и пришли сказать "последнее прощай" уроженцу Молдовы, погибшему на стройке в городе Беэр-Шева.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Сотни жителей израильского города Беэр-Шева пришли на местное кладбище в среду, чтобы проститься с уроженцем Молдовы Сергеем Семеновым, который погиб в результате обрушения подъемного крана. Людьми двигало чувство благодарности человеку, внесшему вклад в строительство и развитие их городка. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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Местные жители откликнулись на призыв соцсетях, который распространила неравнодушная женщина, специалист по технике безопасности на производстве Инбаль Амитай.

Несколькими днями ранее она рассказала о своих опасениях: "Кроме жены, у него нет родственников в Израиле. Мать и сестра Сергея живут за границей. Я боюсь, что на его похороны никто не придет".

Благодаря публикациям, которые быстро разошлись по соцсетям, церемония была многолюдной и Сергей Семенов был достойно похоронен.

Как рассказала журналистам израильских СМИ Ольга Семенова, вдова Сергея, благодаря помощи муниципалитета и Фонда дружбы мать и сестра погибшего успели прилететь на похороны из Молдовы.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня поддержать меня. Я также выражаю благодарность мэрии города, которая помогла маме и сестре Сергея приехать из Молдовы, чтобы с ним проститься", - рассказала вдова.

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Она выразила надежду на то, что этот трагический случай станет последним на стройках Израиля. 

33-летний Сергей Семенов из Беэр-Шевы был четвертым рабочим, погибшим на стройке в Явне в результате обрушения подъемного крана в воскресенье, 19 мая. Днем 21 мая были преданы земле тела двух его коллег – 22-летнего Бена Дикло из Пардес-Ханы и 33-летнего Йонатана Сабага из Ор-Йегуды. 51-летний отец трех дочерей Гиль Хазази из Хадеры был похоронен 20 мая.

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Как установило следствие, кран обрушился, когда рабочие занимались демонтажем подъемного механизма. Противовес с тяжелыми балками, на котором находились трое рабочих, оторвался от несущей стрелы и упал на площадку. Рабочие погибли на месте.

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Теги:
похороны, Молдова, строитель
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