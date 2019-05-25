"Лионского взрывника" разыскивают сотни следователей

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Более сотни следователей занимаются поиском подозреваемого после взрыва в Лионе во Франции, в результате которого пострадали 13 человек, сообщает Sputnik France.
По сведениям агентства, среди тех, кто получил ранения, 8 женщин, десятилетняя девочка и 4 мужчин.
Как стало известно, взорвавшийся в Лионе чемодан, начиненный металлическими элементами поражения, был оснащен системой дистанционного управления.
Расследованием взрыва занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. Поиски подозреваемого ведут 90 следователей, 30 технических специалистов и около 20 местных сотрудников следственных органов.
[#Sentinelle] Le Ministre de l’Intérieur, @ccastaner, à la rencontre des soldats de l’opération #Sentinelle engagés dans la sécurisation de la rue Victor Hugo à #Lyon en appui des forces de sécurité intérieure. pic.twitter.com/lflSdz7f8w— État-Major Armées (@EtatMajorFR) 24 мая 2019 г.
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва в Лионе, сообщают французские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
По их информации, биологический материал еще не позволили установить личность подозреваемого. Отмечается, что в рамках расследования также было обнаружено минимальное количество взрывчатого вещества.
[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.— Police nationale (@PoliceNationale) 24 мая 2019 г.
Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d
Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. Разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.
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