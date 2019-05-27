Одесская колония: бунт, нападение на административное здание, поджог - видео

Потребовалось силовое вмешательство, пятеро зачинщиков вывезены за пределы исправительного учреждения. Информация о побеге не получила подтверждения.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Заключенные в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе попытались захватить административное здание и устроить поджог, заявил в понедельник первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в Одессе в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата административного здания и совершили поджог… Цель - дестабилизировать ситуацию", - написал Аброськин на странице в Facebook.

Полиция завела дело по статье "Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний" по факту бунта в исправительной колонии в Одессе, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления национальной полиции в Одесской области.

"В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Пятеро нарушителей режима в колонии в Одессе, где произошел бунт, вывезли из этого исправительного учреждения, сообщила в понедельник уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - написала Денисова на странице в Facebook.

По ее словам, при подавлении бунта нарушения прав заключенных не было, существенно никто не пострадал.

Пожар в хозяйственных помещениях в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе, где произошел бунт, локализован, завершается тушение, заявила в понедельник омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"По пожару в хозяйственных помещениях колонии: он локализован, завершается тушение пожарными", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на месте продолжают работать полицейские и представители прокуратуры.

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