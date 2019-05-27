Бунт заключенных в Одессе: подробности происшествия - фото, видео

В ходе беспорядков пострадали четверо сотрудников колонии. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Бунт в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе начался во время планового обыска камер осужденных, сообщила в понедельник замглавы Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Наталья Билак.

"Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения. На место события прибыли сотрудники прокуратуры Службы безопасности, госслужбы по ЧС, Нацгвардии", - цитируют Билак украинские СМИ.

По ее словам, возникший пожар на территории ликвидирован, сбежавших заключенных нет. По факту случившего начато служебное расследование.

В понедельник в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнули беспорядки - заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены.

В исправительной колонии в Одессе произошел бунт заключенных © Sputnik / Стрингер

В исправительной колонии в Одессе произошел бунт заключенных © Sputnik / Стрингер

В исправительной колонии в Одессе произошел бунт заключенных © Sputnik / Стрингер

В исправительной колонии в Одессе произошел бунт заключенных © Sputnik / Стрингер 1 / 4 © Sputnik / Стрингер В исправительной колонии в Одессе произошел бунт заключенных

Четверо сотрудников госпитализированы. Пятерых нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения, пострадавших среди заключенных нет.

По данным полиции, заключенные пытались захватить административное здание колонии, информация СМИ о побеге заключенных и погибших в ходе бунта не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело.

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