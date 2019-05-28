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Ураганный ветер, образовавший торнадо

Торнадо оставил после себя в США раненных людей и разрушения - фото

© Sputnik / Рамиль Нуриев
Происшествия
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Пострадали жилые дома и коммуникации, спасательные работы продолжаются.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Из-за мощного смерча в американском штате Огайо пять миллионов человек остались без света, по меньшей мере 7 человек пострадали, сообщают американские СМИ.

По их информации, торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.

​Как сообщили местные власти, в округе Мерсер от разгула стихии пострадали семь человек, они были госпитализированы.

Для людей, оставшихся без крова,в  округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.

​В результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся в течение последних дней на другой американский штат, Оклахому, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.

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