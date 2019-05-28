Торнадо оставил после себя в США раненных людей и разрушения - фото

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Из-за мощного смерча в американском штате Огайо пять миллионов человек остались без света, по меньшей мере 7 человек пострадали, сообщают американские СМИ.

По их информации, торнадо обрушился на город Дейтон на западе Огайо в понедельник вечером и привел к серьезным разрушениям и массовым отключениям электричества. Множество строений были повреждены в городе Селина. Спасательные работы в регионе продолжаются.

Tornado wreaks havoc on Dayton as millions lose power across Ohio https://t.co/HhOmKu4rK4 pic.twitter.com/z1oiBqidYr — Zyite.com (@zyiteblog) 28 мая 2019 г.

​Как сообщили местные власти, в округе Мерсер от разгула стихии пострадали семь человек, они были госпитализированы.

Для людей, оставшихся без крова,в округе Монтгомери было открыто четыре убежища, предлагающие еду и питьевую воду.

Jay football players and volunteers help a blind tornado victimhttps://t.co/gyorEh9Uql pic.twitter.com/zjuNsGoUCQ — News Radio KWOS (@KWOSNewsRadio) 28 мая 2019 г.

​В результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся в течение последних дней на другой американский штат, Оклахому, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK