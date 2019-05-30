В Шереметьево совершил экстренную посадку Airbus A320

На борту во время полета сработала сигнализация неисправности системы пожаротушения.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Экстренную посадку в Шереметьево совершил пассажирский самолет Airbus A320, передает Vesti.fm.

Самолет выполнял рейс из Москвы в Грозный. Но после вылета командир экипажа доложил о неисправности системы пожаротушения. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщается, что к месту посадки проследовали пожарные расчеты.

На борту воздушного судна находятся 155 пассажиров, ни один из них не пострадал.

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