Несколько взрывов произошли на заводе в Дзержинске: есть пострадавшие

Представитель экстренных служб подчеркнул, что было три взрыва, в результате чего цех разрушен на площади 100 квадратных метров.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. В результате взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске пострадали 19 человек. Такие данные приводит российская пресса со ссылкой на информацию правительства Нижегородской области.

Речь идет об осколочных ранениях легкой и средней тяжести.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, в свою очередь, заявил о 16 пострадавших и двух пропавших без вести.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.

​Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Представитель экстренных служб подчеркнул, что было три взрыва. В результате цех разрушен на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.

По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса производства работ.

​В ГосНИИ "Кристалл" отметили, что при взрывах никто не погиб. Всего, по этим данным, в момент взрыва в цехе работали пять человек.

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