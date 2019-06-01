Несколько взрывов произошли на заводе в Дзержинске: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. В результате взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в Дзержинске пострадали 19 человек. Такие данные приводит российская пресса со ссылкой на информацию правительства Нижегородской области.
Речь идет об осколочных ранениях легкой и средней тяжести.
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, в свою очередь, заявил о 16 пострадавших и двух пропавших без вести.
В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7— Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.
Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Представитель экстренных служб подчеркнул, что было три взрыва. В результате цех разрушен на площади 100 квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление.
По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса производства работ.
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) 1 июня 2019 г.
В ГосНИИ "Кристалл" отметили, что при взрывах никто не погиб. Всего, по этим данным, в момент взрыва в цехе работали пять человек.
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