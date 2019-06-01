Минздрав: после взрыва в Дзержинске пострадало 42 человека

Из четырех десятков пострадавших госпитализировано 14 человек, в том пациенты в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. После взрыва в Дзержинске Нижегородской области пострадало 42 человек, 14 из них госпитализированы, говорится в сообщении Минздрава Нижегородской области.

В цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" в субботу произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет.

"По имеющимся данным, в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы. Среди пострадавших в результате ЧП в Дзержинске тяжелых нет", - заявили в региональном Минздраве.

После ЧП власти оповещали жителей Дзержинска через уличные репродукторы. Также известно, что угрозы химического заражения воздуха нет.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что более чем в 180 домах выбиты окна. Продолжает поступать информация о повреждениях в жилых домах и сочучреждениях.

В городе #Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com/jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@NemcofAleksei) 1 июня 2019 г.

​Для ликвидации последствий ЧП задействованы более 300 человек и 50 единиц техники.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK