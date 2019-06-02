Страшное ДТП в Москве: несколько машин всмятку, есть пострадавшие - видео

Вертолет столичного авиационного центра эвакуировал в одну из московских больниц пострадавших в аварии.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Страшная авария произошла в воскресенье на Кутузовском проспекте в Москве - в ДТП попали по меньшей мере три автомобиля.

По словам очевидцев, каршеринг вылетел на встречку, зацепил сразу три легковых авто, задел автобус и перевернулся.

По предварительным данным пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash. На месте работают специальные службы.

По данным местных СМИ, вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в столичную больницу пострадавших в ДТП - мужчину и женщину.

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