В Румынии перевернулся автобус, в котором находились дети

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Автобус, в котором находилось 59 человек, перевернулся в воскресенье в Румынии. В транспортном средстве находились 33 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет и 26 взрослых. В результате аварии травмы получила 32-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Остальные пассажиры не пострадали, сообщает sputnik.md. Их доставили на двух автобусах в населенный пункт Рышнов.

ДТП произошло на национальной трассе DN-73 по направлению спуска от Пырыул Рече к Брашову. На место происшествия прибыли семь экипажей спасателей, четыре бригады скорой помощи, а также еще несколько единиц спецтехники.

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