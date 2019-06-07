Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхо Москвы". Об этом сообщил сайт телеканала RT.

Ранее Симоньян написала Telegram, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", - написала главред RT и МИА "Россия сегодня".

Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.

"Конец депутатской карьеры Соболь", — отметил @pogovorim12.

"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в Facebook.

"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.

"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.

"Но, самое главное, здоровья маме и малышу", — заключил @bordelpoetov.

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