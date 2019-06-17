Жителя Молдовы зверски избили и ударили ножом в Яссах

У пострадавшего выбиты почти все зубы, полиция ведет расследование инцидента.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Молодой человек, житель Республики Молдова, оказался в больнице в Яссах после того, как его несколько раз ударили ножом и жестоко избили.

По сообщению издания Ziarul de Iaşi, инцидент произошел около 4 часов утра в ясском районе Копоу. По словам свидетелей, на улице произошла ссора между 21-летним жителем РМ и неустановленным мужчиной. Агрессор несколько раз ударил молодого человека ножом в спину и в руку, а затем жестоко избил.

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По словам врачей, у пострадавшего выбиты почти все зубы, у него диагностировано сотрясение мозга. Юноша госпитализирован в больницу в отделение скорой помощи в больнице Св. Спиридона в Яссах.

Полиция Ясс возбудила уголовное дело, идет расследование.

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