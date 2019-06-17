Два сильных землетрясения за час в Китае - видео

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Второе за час сильное землетрясение произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, на этот раз магнитуда составила 5,1, сообщает китайский сейсмический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 23.36 по местному времени (18.36 в Кишиневе).

Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 в Кишиневе).

6.0-magnitude earthquake rattled Yibin City in Sichuan, China. No casualties reported yet pic.twitter.com/wQR888PU8Y — China Xinhua News (@XHNews) June 17, 2019

​​Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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