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Сейсмограф

Два сильных землетрясения за час в Китае - видео

© AFP 2019 / FREDERICK FLORIN
Происшествия
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Оба толчка имели магнитуду свыше 5.0.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Второе за час сильное землетрясение произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, на этот раз магнитуда составила 5,1, сообщает китайский сейсмический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 23.36 по местному времени (18.36 в Кишиневе).

Очаг землетрясения располагался на глубине 16 километров.

Ранее сообщалось, что подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 в Кишиневе).

​​Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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