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Питон

В Австралии питон целиком проглотил крокодила - фото

CC BY 2.0 / Tobias Nordhausen / Königspython
Происшествия
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"Они могут съесть почти все, что помещается в их рот", — говорят специалисты.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. В Сети появились фотографии, на которых питон целиком съедает крокодила.

Как передает Daily Mail, эти кадры удалось сделать австралийцу Мартину Мюллеру в начале июня. Мужчина заметил животных во время спуска на каяке вдоль горы Маунт-Айза.

Глава благотворительной организации GG Wildlife Rescue Inc. Мишель Джонс, приютившая двух питонов у себя дома, объяснила, что в действиях змеи нет ничего удивительного.

"Они могут съесть почти все, что помещается в их рот", — отметила она.

По ее словам, питоны нередко пытаются съесть крупных хищников, несмотря на очевидный риск.

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