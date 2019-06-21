Что происходит в Тбилиси: протестующие пошли на штурм парламента Грузии

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. На проспекте Руставели в Тбилиси в четверг собрались тысячи человек. Полиция применила спецсредства спустя несколько часов после призыва к митингующим соблюдать закон. Начались беспорядки, передает Sputnik Грузия. По данным к этому часу, пострадали более 50 человек - 14 участников акции и 38 представителей органов правопорядка.

Участники митинга в центре Тбилиси предприняла попытку штурмовать здание парламента и прорватья внутрь.

Люди бросают в отряды спецназа бутылки и пытаются отнять у них спецоборудование. Митингующим пока не удается прорвать кордон правоохранителей.

Тем временем в парламенте проходит заседание с участием членов правительства, среди них премьер-министр и глава МВД.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента Грузии "трагедией" и "штурмом государственных институтов". Он пообещал, что виновные будут наказаны.

Участники протеста выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Акции протестов начались после того, как делегаты из России под руководством главы МАП Сергея Гаврилова приняли участие в прошедшей 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.

Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.

Днем радикалы уже захватывали здание парламента. Вечером они вновь пошли на штурм парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что действия властей Грузии противоречат нормам проведения международных мероприятий.

"Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна-организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников", - сказал Володин, подчеркнув, что страна-организатор должна была обеспечить безопасность участников.

Тем временем МВД Грузии призвало митингующих к порядку.

"Министерство внутренних дел призывает собравшихся у парламента участников акции незамедлительно прекратить нарушать закон и насилие и покинуть территорию парламента. В противном случае полиция применит предусмотренные законом средства", - цитирует ведомство Sputnik Грузия.