В Тбилиси возобновился протест: студенты поставили ультиматум властям

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В столице Грузии снова неспокойно, на протесты вышли студенты, они поставили ультиматум властям страны, передает Sputnik Грузия.

Молодые люди собрались у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета, а затем шествием дошли до парламента, где уже проходила акция протеста и выступали оппозиционные политики. Одного из них - экс-кандидата в президенты Григола Вашадзе - они освистали и вынудили отдать микрофон молодежи.

"Мы не присоединяемся ни к одной партии", - сказала одна из участниц акции.

Студенты проводят акцию под лозунгом "Нет насилию" и призывают всех собравшихся не поддаваться на провокации.

Они выдвинули несколько требований - освобождение задержанных на акции протеста, которая минувшей ночью переросла в беспорядки, а также отстранение от должности главы МВД Грузии Георгия Гахария за то, что полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Минувшей ночью в ходе акции протеста, ставшей ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, пострадали 240 человек, а задержаны были более 300 человек.

"Главное не прийти к парламенту, а главное то, что мы выражаем протест мирно. Поскольку насилие в руках молодежи - это оружие сильнее атомной бомбы. И мы не хотим этого, так как наша страна находится перед лицом большой опасности, и все должны осознать это", - сказал другой участник акции, выступая перед собравшимися.

Студенты выдвинули ультиматум - если Гахария не уйдет с поста, из Западной Грузии, а именно из края Самегрело, начнется массовое шествие в направлении Тбилиси. Они также сказали, что не разойдутся, пока их требование не будет выполнено.

Что касается требований оппозиции, они, помимо отставки главы МВД, требуют назначения досрочных парламентских выборов, но только по пропорциональной системе.

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