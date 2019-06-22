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Сейсмограф

В соседней Румынии произошло землетрясение: ощутили ли толчки жители Молдовы

© AP Photo / Achmad Ibrahim
Происшествия
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В сейсмической зоне Вранча уже на протяжении нескольких лет наблюдается большая активность.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Минувшей ночью в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки силой 4,2 балла были зафиксированы в 03:19 в уезде Бузэу (сейсмическая зона Вранча) передает ro.sputnik.md. По информации Института физики Земли, очаг землетрясения залегал на глубине 131 км.

Cutremure în România
© Photo: INFP.RO
Румынию начало трясти вторые сутки подряд

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Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (8 км), Ынторсула Бузэулуй (36 км), Ковасна (38 км), Вэлений де Мунте( 49 км) и Слэник (49 км)

Это второй день подряд, когда в уезде Бузэу происходит весьма ощутимое землетрясение. Вчера магнитуда толчков составила 3,8 балла, но они были на глубине 145 км.

Cutremur în Botoşani
© Photo: INFP.RO
Неподалеку от плотины Стынка-Костешты на реке Прут сила толчков составила более 2 баллов

Кроме того, ночью был еще один подземный толчок (2,3 балла) в районе Ботошан, что неподалеку от плотины Стынка-Костешты на реке Прут. Это рядом с гораницей Республики Молдова. Согласно данным сейсмической карты, толчки могли почувстовать жители южных районов республики. О последствиях землетрясений пока не сообщается.

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